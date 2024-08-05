Karşıyaka’da altyapı yenileniyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka yeni sezon öncesi altyapı tesislerine el attı. Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan ve altyapı yönetimi sezon öncesi Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki altyapı fitness merkezini yenileme çalışmalarına başladı. Tesislerde 12 yıldan uzun süre önce yapılan altyapının çalıştığı sentetik çim saha da eylül ayında yenilenecek. Ligdeki bazı rakiplerinin saha zemini sentetik çim olan A takım da bu ekiplerle oynayacağı maçlar öncesinde altyapı sahasında antrenman yapacak. Yeşil-kırmızılı İzmir ekibi Karşıyaka sahanın yenilenmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de destek alacak.