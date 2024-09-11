Karşıyaka’da Çağatay tamam

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona sahasında Kırşehir FSK beraberliğiyle başlayan Karşıyaka, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sil baştan kadro kuran ve birçok takviye gerçekleştiren yeşil-kırmızılıların, şimdi de Esenler Erokspor'da forma giyen 24 yaşındaki hücum oyuncusu Çağatay Yılmaz'la her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi.Kiralık olarak Karşıyaka'ya gelecek olan genç oyuncu, her iki kanadın yanı sıra forvet bölgesinde de oynayabiliyor. Taraflar arasında pürüz çıkmaması durumunda bu transferin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

BURSASPOR'DA YETİŞTİ

ÖTE yandan KSK'nin grubundaki en önemli rakiplerinden biri olan Bursaspor'un altyapısından yetişen Çağatay Yılmaz, 7 sezon boyunca yeşil-beyazlı formayı giymesinin yanı sıra kaptanlığa kadar yükselmeyi başarmıştı.

DEĞİŞİM ZAMANI

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk maçında Kırşehir FSK ile golsüz berabere kalan Karşıyaka'da değişim rüzgarı esecek. Taraftarlarından geçer not alamayan yeşilkırmızılılarda teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, deplasmanda oynayacakları Bulvarspor maçında ilk 11'de değişikliğe gidecek. Rakiplerinin Doğanlar Stadı'nda Bornava 1877'ye 4-0 mağlup ettiği maçı tribünden takip eden Akçay, idmanlarda oyuncularına Bulvarspor'un eksik yönlerini ezberletiyor.