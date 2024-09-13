Kaf-Kaf Çağatay’ı duyurdu

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Birçok takviye gerçekleştiren yeşilkırmızılılar, son olarak Esenler Erokspor'dan hücum oyuncusu Çağatay Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2000 doğumlu hücum oyuncusu Çağatay Yılmaz'ın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda oyuncunun kendisi ve kulübü Esenler Erokspor ile anlaşmış bulunmaktayız. Çağatay'a hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

25 MAÇTA 13 GOL ATTI

2024-2025 sezonunda Esenler Erokspor'a transfer olan Çağatay, Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ve Niğde Anadolu FK'da da forma giydi. Geçtiğimiz sezon ise Bursaspor ile 25 karşılaşmada sahada yer alan Yılmaz, 13 gole imza attı. Öte yandan genç oyuncu, her iki kanadın yanı sıra forvet bölgesinde de oynayabiliyor.

BULVAR MAÇINA 'SENTETİK' ÖNLEM

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona evinde 1 puanla başlayan ve ilk galibiyetini bu hafta Bulvarspor deplasmanında almak isteyen Karşıyaka, sentetik çimde antrenman yaptı. İstanbul'da cumartesi günü maçın oynanacağı Bulvar Mimar Kubilay Köse Stadı'nın zemini suni çim olduğu için önlem alan Kaf-Kaf, son antrenmanını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri yerine Bostanlı Hasan Türker Futbol Sahası'nda gerçekleştirdi.