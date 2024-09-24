KSK fırtınası

TFF 3. Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, şampiyonluk iddiasıyla başladığı sezonda emin adımlarla yoluna devam ediyor. Sezona iç sahada Kırşehirspor beraberliğiyle başladıktan sonra Bulvarspor ve 23 Elazığ FK'yı üst üste yenen Kaf-Kaf, zirve yarışına ortak oldu. Bulvarspor engelini deplasmanda 3-0 ile aştıktan sonra Alsancak Stadı'nda taraftarı önünde Elazığ FK'yı da 2-0 ile geçen İzmir ekibi, 3 haftada 7 puanla tırmanışını sürdürdü. İzmir ekibi 9 puanla lider Bursaspor'un ardından 4. sırada yer alırken, zirve ile arasındaki 2 puanlık farkı korudu.

Oynadığı futbol ve aldığı skorlarla taraftarlarını mutlu eden Kaf-Kaf, savunmasıyla da alkış aldı. Oynadığı 3 maçta henüz kalesinde gol görmeyen yeşil-kırmızılılar defansta takdir topladı. Üç maçta rakip fileleri 5 kez havalandıran KSK'de büyük umutlarla Adanaspor 1954'ten transfer edilen son iki sezonun gol kralı İshak Kurt da Elazığ FK önünde siftah yaptı. Yeşil-kırmızılılarda denenmeye gelip sürpriz transfer olarak düşük maliyetle imza atan Bedran ise 23 Elazığ FK maçında sonradan oyuna girerek attığı golle galibiyeti sigortaladı.

SIRADA HOPA VAR

GRUPTA Bursaspor ile birlikte henüz gol yemeyen iki takımdan biri olan Karşıyaka, haftaya Artvin Hopaspor deplasmanına çıkacak. Yeşilkırmızılılar, Karadeniz ekibini de dış sahada yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, son iki maçta toplam 5 gol atıp, seri elde eden oyuncuları Artvin Hopa maçı öncesi rehavet konusunda uyardı. Akçay'ın 23Elazığ FK maçının on birinde değişiklik yapması beklenmiyor.