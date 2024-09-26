KSK ve Bucaspor tecrübeyi seçti

İZMİR'İN iki köklü takımı Bucaspor 1928 ve Karşıyaka kendi mücadele ettikleri liglerin en yaşlı takımı oldu. Bucaspor 1928, 2. Lig'deki 36, Karşıyaka ise 3. Lig'de mücadele eden 64 takım içinde en deneyimli oyuncuları barındıran iki takım oldu. Bucaspor 29.1, Kaf-Kaf ise 27.1 yaş ortalamasıyla 2024-25 sezonunun kadrosunu oluşturdu. İkinci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Buca'nın en deneyimli oyuncusu 37 yaş ile Yasin Öztekin ve Nizamettin Çalışkan oldu. Sarı-lacivertlilerde 11 oyuncu ise 30 yaş üstünde yer aldı. Buca'nın ardından en yaşlı ikinci takım 26.9 yaş ortalamasıyla Kepezspor oldu.3. Lig 1. Grup'ta Karşıyaka'nın en tecrübeli ismi ise 1986 doğumlu yeni transfer Onur Akbay. Deneyimli stoper Onur'u 36 yaşına basan kanat oyuncusu Cenk Ahmet ve usta kaleci Hakan Canbazoğlu takip ediyor.

30 YAŞ ÜSTÜ 8 OYUNCU

Yeşil-kırmızılılarda 30 yaşının üstünde ise sekiz futbolcu yer alıyor. 3. Lig'de mücadele eden 64 ekip içinde en yaşlı takım ünvanını elinde bulunduran KSK'nin ardından 26.5 yaş ortalamasıyla Çorlu 1945 sıralandı.