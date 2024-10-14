Derbi Kaf-Kaf’ın

Nesine, 3. Lig 1. Grup'ta, Ege derbisinde karşı karşıya gelen Karşıyaka, Kuşadasıspor'u 2-0 mağlup etti. Yeşilkırmızılı ekipte 43'te İshak ve 73'te Enes'in golleriyle gülen taraf konuk ekip Kaf- Kaf oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşmayı tribünleri dolduran 3 bini aşkın yeşil- kırmızılı coşkulu taraftar grubu izledi. 5'te Abdullah'ın yerden şutu kaleci Hakan'da kaldı. 7'de, Sefa ceza sahası önünden kaleyi yokladı, sonuç alamadı. 18'de, Enesin sol çaprazdan aşırtma vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

PERDEYI ISHAK KURT AÇTI

25'te, Muhammet'in ceza alanı içinden sert şutunu kaleci Hakan kornere çeldi. 43'te, Kuşadası defasının uzaklaştıramadığı topu İshak yerden düzgün bir vuruşla filelere bıraktı 0-1. İkinci yarıda da oyunun mutlak hakimi Karşıyaka adeta Kuşadasıspor kalesini ablukaya aldı. 73'de, Enes kaleci Fatih'i de çalımlayarak plase bir vuruşla topu filelere gönderdi 0-2. 83'te, ceza alanında Erdal'ın pasıyla buluşan İshak'ın şutunu kaleci Fatih kontrol etti. Maç 2-0 sona erdi.

TARAFTARDAN TİRE ÇIKARMASI

Karşıyaka taraftarı, kritik Kuşadasıspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakmadı. Kuşadası'nın ev sahipliğinde Tire'de oynanan maçta yaklaşık 4 bin yeşil-kırmızılı taraftar, tribünlerdeki yerini alarak maç boyunca takımı ateşlemek için tezahürat yaptı.