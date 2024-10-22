Her şeye rağmen Kaf- Kaf

İzmir'in köklü ekibi Karşıyaka, tüm olumsuzluklara rağmen üç branşta da doludizgin gidiyor. Kamuya olan 93 milyon liralık borç nedeniyle basketbolda sporcularını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan, yönetimde de istifaların yaşandığı Kaf- Kaf, üç branşta iki hafta üst üste 3'te 3 yaptı. Sezona şampiyonlukla başladığı 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda Düzce'yi de deviren KSK, 6 galibiyete ulaşarak namağlup zirveye yerleşti. Rakibi Bursaspor'u iki puan sollayan yeşil-kırmızılılar, saha dışı sorunlara rağmen taraftarlarına bayram yaşattı.

SALONDA ÇIKIŞA GEÇTİ

İsim sponsorunu kaybeden, dağılma tehlikesi yaşayan Basketbol Süper Ligi ve Avrupa'da İzmir'in uluslararası markası Karşıyaka, ligde Merkezefendi Basket'i 105-88, önceki gün de Mersin Spor'u 107-81 yendi. Ligde iki maçta üst üste 100 sayı barajını aşan Ufuk Sarıca yönetimindeki Kaf-Kaf, Şampiyonlar Ligi'nde de hafta içi Saint-Quentin'i 84-74'le geçti. Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde ise 13 yıllık Sultanlar Ligi hasretine son vermek isteyen İnfo Yatırım Karşıyaka, son Vakıfbank galibiyetiyle oynadığı 3 maçı da kazanıp lider olurken rakiplerine hiç set vermedi.

KRİTİK TOPLANTI BUGÜN

Camia kulübü olarak ayakta kalmaya çalışırken son çıkan spor yasasıyla yönetimlerin kamu borcundan sorumlu tutulmasıyla 90 milyon TL'yi aşkın güncel vergi yüküyle karşı karşıya kalan Karşıyaka, çözüm arayışlarını sürdürüyor. Bir süredir görüşmeler yapan Başkan İlker Ergüllü, 2'nci Başkan Mustafa Karabağlı, basketbol şubesini yöneten Nazım Torbaoğlu ve eski başkanlar Cenk Karace ile Azat Yeşil, bugün kulüpteki son gelişmeler ve kurtuluş için izlenmesi planlanan yol haritasıyla ilgili bugün bir basın toplantısı düzenleyecek.

STAT BELİRSİZLİĞİ

Futbolda ligde cumartesi Tokat Bld. Plevne'yi galibiyet serisini 7 maça çıkarma hedefiyle ağırlayacak Karşıyaka'nın oynayacağı stat netleşmedi. Karşıyaka'nın iç saha maçlarını oynadığı Alsancak Stadı ve Bornova Doğanlar Stadı'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle emektar Atatürk Stadı gündeme geldi.