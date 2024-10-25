KSK’de kriz aşıldı

Vergi borçları yüzünden krizin eşiğine gelen Karşıyaka Spor Kulübü'nün basketbol branşı, Başkan İlker Ergüllü ve yönetiminin şahsi çabaları sonrası rahat nefes aldı. Basketbolcular ve personelin geçmişe dönük ilk ay maaşları hesaplarına yattı. Basketbol şubesi çalışanlarının içerideki 2. maaşının da bugün yatacağı ifade edildi. Kenan Sipahi ve Errick McCollum başta olmak üzere kulüpteki eski basketbolcuların da geçen sezondan kalan borçlarının ödemesine başlandığı ifade edildi. Personele de sezon sonuna kadar düzenli maaşlarının hesaplarına yatırılacağı taahhüt edildi. Öte yandan Başkan İlker Ergüllü ve yönetim kurulu üyeleri, bugün 15.30'da divan kurulu yönetimi ile bir araya gelip bilgilendirme toplantısı yapacak ve şirketleşme konusu ile ilgili detaylar masaya yatırılacak.

GENEL KURULA GİDİLECEK

Öte yandan yeşil-kırmızılılar şirketleşme gündemiyle ilgili olağanüstü seçimli genel kurula gidecek. Özellikle yeni spor yasasıyla birlikte dernek statüsünde yönetilen spor kulüplerinde yöneticilerin bireysel olarak kulüplerin kamu borçlarından sorumlu tutulması nedeniyle çıkmaza giren Kaf-Kaf, tarihi bir kongre düzenleyecek. 18 Kasım'da toplanması beklenen ancak henüz kesin tarihi netleşmeyen olağanüstü genel kurulda yönetime şirketleşme yetkisi verilmesi istenecek. Kulüpte yönetim de üyelerin ibrasına sunulurken, mevcut listeyi güçlendirmek, camianın önemli isimlerini de şirketleşme sürecinde yönetime almak için yeni yönetim de seçilecek. İzmir temsilcisinde kongrede şirketleşme yetkisi alınırsa yine İlker Ergüllü başkanlığında güçlü bir yönetim listesi oluşturulması hedefleniyor.