KSK durulmuyor

3. Lig 1'inci Grup'ta geçen haftaya kadar üst üste 7 galibiyetle kendi 21 yıllık rekorunu egale edip Türkiye liglerinde sezonun galibiyet rekoruyla lider olan Karşıyaka, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatıyla sarsıldıktan sonra hem yenilmezliği hem de koltuğu kaybetti. Şensan'ın vefatının ardından yönetimde üst üste istifalar yaşanırken, Nazım Torbaoğlu ve Tamer Ustaoğlu yaptıkları sert açıklamayla gündem olmuştu. Karşıyaka'da Gökhan Şensan'ın hayatını kaybetmesi sonrası futbol şube başkanlığı görevi için kulübün eski başkanlarından Cenk Karace'nin adı geçiyor. Başkan İlker Ergüllü'nün de bugün Dubai'den dönmesi beklenirken, istifasının cebinde olduğu, yönetimle yapacağı toplantıda radikal kararların alınabileceği öğrenildi.

YÖNETİMDE İSTİFALAR SÜRÜYOR

Karşıyaka'da ay sonunda yapılması planlanan olağanüstü kongre öncesinde yönetimden istifalar da devam ediyor. Yeni spor yasasının spor kulübü derneklerinde yöneticileri kamu borçlarından bireysel olarak sorumlu tutması nedeniyle biriken güncel vergi borcu yüzünden sıkıntıya düşen Kaf- Kaf'ta eksilen ana yönetim listesine alınmaları gündeme gelen yedek yöneticilerden Özkan Tonay ve Tufan Ergenç de istifa etti. Daha önce bir bankada müdürlük yapan Hatice Özalp'in yüksek kar vaadiyle çevresini dolandırdığı iddiasıyla hapse girdiği, Mehmet Yaya'nın Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na seçildiği için istifa ettiği, Gökhan Şensan'ın da hayatını kaybettiği Karşıyaka yönetiminde Kazım Türk, Bahri Ekmekçioğlu ve Bülent Kural istifa etmişti.