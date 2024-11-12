KSK avantaj arıyor

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında bugün Yunanistan temsilcisi Kolossos H Hotels'le İzmir'de karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşıyaka, Rodos Adası'ndaki ilk karşılaşmayı 71-59 kazanmıştı. Gruptaki ilk 3 maçında 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Karşıyaka, 5 puanla 2. durumda bulunuyor. Grubun diğer maçında Fransız temsilcisi Saint-Quentin, 13 Kasım Çarşamba günü İspanya'da La Laguna Tenerife ile karşılaşacak.

274'ÜNCÜ MAÇINA ÇIKACAK

Avrupa kupalarında 274. müsabakasında mücadele edecek Karşıyaka, geride kalan 273 maçta 144 galibiyet, 127 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda 21 bin 771 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 21 bin 235 sayı gördü. Kaf-Kaf, Yunan rakibini bir kez daha mağlup etmesi halinde Play-Off oynamayı garanti altına alırken, liderlik şansını da devam ettirecek.

AVRUPA'DA YOĞUN FİKSTÜR

TÜRK basketbol takımları Avrupa'da bu hafta 10 karşılaşmada mücadele edecek. THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ikişer maç oynayacak. Bugün Bayern Münih'i ağırlayacak F.Bahçe, cuma günü Zalgiris'e konuk olacak. Efes ise Bugün Baskonia ile, perşembe günü ise Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak. BKT Avrupa Kupası'nda ise çarşamba günü Beşiktaş-G.Canaria, R.Ulm-Bahçeşehir ve Venezia-T.Telekom maçları var. Aynı gün FIBA Avrupa Kupası'nda da Bursaspor- Levice ve Braunschweig-Tofaş maçları var.