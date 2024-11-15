KSK’de aday yok

İzmir'in 112 yıllık en eski spor kulübü Karşıyaka'da yönetimin üst üste gerçekleşen istifalarla düşmesinin ardından 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi henüz göreve talip çıkmadı. Sportif olarak kurduğu takımlarla futbol, basketbol ve voleybolda zirve mücadelesi veren Karşıyaka'da sezon başında en yüksek bütçeli şube olan basketbolda ana sponsorun çekilmesi, ardından vergi borçlarından yöneticilerin sorumlu tutulmasıyla istifalar başlarken, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın vefatının ardından yönetim düştü. Basketbola büyük mali destek veren Nazım Torbaoğlu ve Tamer Ustaoğlu'nun Şensan'ın vefatı sonrası yönetime tepki göstererek ayrıldığı kulüp, ardından gelen istifalarla belirsizliğe büründü. 5 kişi kalan yönetimin düştüğü Kaf-Kaf'ta denetleme kurulu olağanüstü kongre tarihini 26 Kasım-3 Aralık arası olarak belirledi.

ESKİ BAŞKANLAR ZOR

Karşıyaka'da geçen şubat ayından beri başkanlık yapan İlker Ergüllü'nün mevcut şartlarda yeniden aday olmayı düşünmediği öğrenilirken, eski başkanlardan Turgay Büyükkarcı, Mutlu Altuğ ve eski basketbol şube başkanlarından Cem Karas da mevcut tabloda adaylık için girişim yapmadı. Son iki yönetimde ikinci başkan olarak görev yapan Mustafa Karabağlı'nın başkan adayı olacağı kulislerde konuşulurken, genel kurul kararı sonrası Karabağlı'nın eski başkanlar Hasan Denizkurdu, Cenk Karace, Azat Yeşil ve Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal İşçimenler ile toplantı yaptığı öğrenildi.

PRİMLER ÖDENDİ MAAŞLAR BELİRSİZ

KARŞIYAKA'DA imza yetkileri düşen yönetim, kulübün anlaşmalı bilet firmasından gelen çekle futbol takımına Muşspor galibiyetinin primini, basketbolun da bazı cari ödemelerini yaptı. Futbolun bu haftaki deplasmanını halen takıma destek olan Gökhan Şensan'ın şube yönetiminden Ayhan Gültekin karşılayacak. Ay sonunda 25 Kasım'a kadar daha önce antrenman boykotu yapan basketbol takımına 18 milyon TL maaş, futbol takımına 7 milyon TL peşinat taksiti, 1.1 milyon TL taksitlendirme ödemesi yapması, basketbolun aralık ayında Avrupa'daki iki uzak deplasmanına da kaynak bulması gereken Karşıyaka'nın önünde çok zorlu bir mali tablo bulunuyor