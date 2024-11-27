KSK kördüğüm

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka'da 3 Aralık'ta gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayı çıkmadı. Tüzükte belirlenen sürede Divan Kurulu'na aday liste sunulmaması nedeniyle kongrede yeni yönetim belirlenemeyecek. Bu sezon futbol, basketbol ve voleybolda iddialı takımlar kurmasına rağmen sponsor bulunamaması, vergi ve sigorta borçlarından yöneticilerin sorumlu tutulması gibi nedenlerle mali çıkmaza giren ve üst üste yaşanan istifalar nedeniyle yetkisi düşen İlker Ergüllü ve yönetim kurulu, 3 Aralık'taki kongrede ibra için oylanacak.

KARABAĞLI'YA ÜYELİK ENGELİ ÇIKTI

Genel kurulun ardından kulübün yönetimini kongre divanı üstlenecek. Kongre divanı 15 gün sonra yapılacak şekilde tekrar olağanüstü genel kurul kararı alacak. Bu süreçte profesyonel takımlara yapılması gereken ödemeler ve cari ödemelerin nasıl karşılanacağı merak konusu oldu. Yönetimi düşen Başkan İlker Ergüllü'nün yeniden aday olmayacağı Karşıyaka'da, ismi başkan adaylığı ile anılan Mustafa Karabağlı kulüp üyeliğinde 2 yılı dolmaması nedeniyle tüzük engeline takılarak adaylığını koyamadı. Yeşil-kırmızılı camiada başkan arayışı halen devam ediyor.

BASKETBOLDA MAAŞ VE FIBA KRİZİ

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da oyuncuların ekim ayı maaşları ödenmeyince takımda kriz yaşandı. Yabancı basketbolcuların büyük bölümünün kulübe ihtarname gönderdiği öğrenildi. Basketbol şubesinde cuma gününe kadar yaklaşık 21 milyon TL ödeme yapılmazsa yabancı oyuncuların serbest kalma hakkı kazanacağı belirtildi. FIBA ile transfer yasağı borçlarını ödemek için yapılandırma anlaşması yapan Karşıyaka, son taksidi ödeyemedi. Kaf-Kaf, 90 bin dolarlık taksiti FIBA'ya ödememesi nedeniyle lisans iptali cezası alabilir.