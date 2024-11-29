İsmail kendini aştı

Nesine 3. Lig 1. Grup ekibi Karşıyaka'nın genç stoperi İsmail Güner, bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor. Geçen sezon başında Etimesgut Bld'den transfer edilen ve 11 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki stoper, bu sezon şimdiden kendini aştı. Bu sezonki 12. maçına K. Maraş karşısında çıkan genç futbolcu, tüm lig maçlarında 90'ar dakika şans bularak teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın vazgeçilmezi oldu. Öte yandan ağır sakatlıktan yeni dönen Yasin Ozan ilk 11 için hazır görülmüyor. Yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalan Yasin, bu sezon Viranşehir Bld ile 30 Ekim'de oynanan kupa maçında formasına kavuştu.

YASİN RİSKE EDİLMEYECEK

Üçüncü Lig'de son 4 karşılaşmanın üçünde sonradan oyuna giren Yasin, Anadolu Üniversitesi deplasmanında gol de attı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın İshak iyileşemezse bile Yasin'i Silifke'de ilk 11'de riske etmesi beklenmiyor.