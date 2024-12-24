KSK’de tek aday Karal

İZMİR'İN 1,5 aydır yönetimsiz kalan 112 yıllık en eski spor kulübü Karşıyaka, bugün hayati kongrede geleceğini oylayacak. Sezon öncesi en yüksek bütçeli şubesi basketbolun 26 yıllık ana sponsorunu kaybeden, yöneticilerin bireysel olarak sorumlu tutulduğu vergi borcuyla sarsılan, üst üste istifalarla yönetimi düşüp 3 Aralık'taki olağanüstü genel kurulda aday bulamayan Kaf-Kaf, bugün yeniden sandık başına gidecek. Zübeyde Hanım Nikahevi'ndeki kongre saat 18.00'de başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda Mehmet Karal tek başkan adayı olarak seçime katılacak. Karşıyaka'da uzun süre suskun kalıp hafta sonunda hamle yapan son kulüp başkanı İlker Ergüllü, gerçekleştirmeyi planladığı sponsor görüşmesi ertelenince aday olmama kararı aldı.

DİVANDAN CAMİAYA ÇAĞRI

Karşıyaka Divan Kurulu, yaptığı yazılı açıklama ile camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Divanın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Değerli Kaf-Sin-Kaf'lılar. Kulübümüzün yarınları adına büyük bir sorumlulukla karşı karşıya olduğumuz bu önemli süreçte, Divan Yönetim Kurulu olarak adayımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz. Camiamızın değerli bireylerini, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmeye, kulübümüzün geleceğini güvence altına alacak çözümler üretmeye davet ediyoruz. Divan Kurulu olarak, bu süreçte tüm tarafların yapıcı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğine inanıyor ve kulübümüzün hak ettiği şekilde yönetilmesi adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz."