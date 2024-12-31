Akçay’dan kampanya çağrısı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk yarısını şampiyonluk yarışında tamamlamasına rağmen maddi ve idari sıkıntılarla boğuşan Karşıyaka'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, yönetimin başlattığı kurtuluş kampanyasına destek istedi. Akçay, "Bu camianın mutluluğu ve güzel kaderini arzu etmek bizim boynumuza borç oldu. Camiamız zor süreçlerden geçiyor. Bu nedenle biraz hüzün var. Sonuna kadar camiamızın yanında olacağımızı söylemek isterim. "Camiamız, 'Şimdi sahip çıkma zamanı' diye bir organizasyon yaptı" diyen Akçay, "Öyle sanıyorum ki bu camianın güzel insanları buna sessiz kalmayacaklar" dedi.

"TERK ETMEYECEĞİM"

Akçay, "Ben de, 'Şu kadar yardımda bulunuyorum' diyemem çünkü ben bir çalışanım. Organizasyona para vermem camiada bazı düşüncelerin oluşmasına neden olabilir. Bu kampanyayı canı gönülden destekliyorum. Sonuna kadar bu camiayı terk etmeyeceğim. Yalnız beni kovduğunuzda gideceğim" ifadelerini kullandı.