MALİ, idari ve sponsor krizleriyle tarihinin en zorlu günlerinden geçen Karşıyaka'da basketbol takımı başantrenörü Ufuk Sarıca açıklamalarda bulunurken 'harekete geçin' çağrısında bulundu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Anadolu Efes'e kaybeden yeşil-kırmızılılarda deneyimli çalıştırıcı Ufuk Sarıca, yeni yönetimin bir an önce gereken hamleleri yapması gerektiğini söyledi.

Sarıca, "Tekrar bir yönetim seçildi. Bir hareket planı derhal yapılmalı. Bu takım buraya kadar gösterdiği mücadeleyle bunu çoktan hak etti. Bir hareket planıyla bu takımı tutmak lazım. Yapılıyorsa eksik yerlere de takviye yapmak lazım. Her maçı sonuna kadar oynuyoruz. Biz bekleyeceğiz tabi. Oyuncularla daha konuşmadık. Dönünce ne yapacaklarını konuşacağız çünkü onlar da kendilerine göre bir hareket planı içerisindeler. Dolayısıyla bir plan yapıp uygulamaya geçmek lazım. Geç bile kaldık" ifadelerini kullandı.

"EKSİK KALMAYA BAŞLADIK"

"Çok karakterli, güzel bir 5-6 ay geçirdik. Hem Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de iyi bir yerdeyiz. Tabii sezonun en önemli kısmına geldik. İlk yarı bitmek üzere. Türkiye Kupası için sıralama önemli. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de önümüzde Play-In maçları var. Eksik kalmaya başladık. Jerry Boutsiele bugün yok ve olmayacak. Kendi hakkını bu şekilde kullandı. Buna da saygı duyuyoruz. Takım olarak bence oyuncular büyük karakter koydular. Bizler de onları bugüne kadar idare etmeye, taşımaya çalıştık. Hem camiamız, hem taraftarımız, hem kulübümüz için onları sahada en iyi şekilde mücadele etmeye çalıştık" dedi.

"BAŞKAN YOK, YÖNETİM YOK"

SON günlerde tarihinin en zorlu günlerini yaşayan Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü, basketbol takımının A. Efes'e karşı son bölümlerde aldığı yenilgi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Artık başkan yok, yönetim kurulu yok. Tüm camia başkan, tüm camia yönetim kurulu. Bizler son günün son kahramanları değiliz, sadece Karşıyaka'ya zaman kazandıran bireyleriz. Ama bağış, ama hatıra bileti, ama gerçek bilet, ama deplasman bileti herkes bize parasını emanet ederse biz Karşıyaka için sonuna kadar doğru yolda kullanmaya söz veriyoruz. Bizden sonrası yok, olsaydı zor günde kongrede olurdu" ifadelerini kullandı. Karşıyaka Basketbol takımının Anadolu Efes karşısında ortaya koyduğu mücadele sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Ergüllü, gösterilen mücadeleden dolayı tüm takımı ve teknik heyeti tebrik etti.