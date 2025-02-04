Karşıyaka’nın serisi sona erdi

NESINE 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım ile ilk puan kaybını yaşadı. 23 Elazığ FK deplasmanında geriye düşse de skorda üstünlüğü eline almayı başaran İzmir ekibi, 76'da yediği gole karşılık veremeyince 1 puana razı oldu. İki maçlık galibiyet serisi Elazığ'da son bulan Kaf- Kaf puanını 35'e çıkardı. 23 Elazığ FK ile 19 puana yükseldi. Bu sonuçla Karşıyaka'nın lider Bursaspor ile arasındaki puan farkı 11'e çıktı.

MASRAFLAR YİMSEK'TEN

Öte yandan ekonomik sıkıntıları aşmaya çalışan Karşıyaka kafilesinin Elazığ deplasmanı masraflarının hepsini futbol şube yöneticisi Ahmet Yimsek'in üstlendiği öğrenildi. Yeşilkırmızılılar, önümüzdeki hafta sahasında pazar günü Artvin Hopaspor'u konuk edecek.