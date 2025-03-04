KSK kabus görüyor

Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Fibabanka'ya yenilerek üst üste 8.yenilgisini alan Karşıyaka Basketbol Takımı, küme düşme hattına gittikçe yaklaşıyor. Haftaya 8. sırada giren Kaf-Kaf, Petkimspor ve Büyükçekmece'nin kazanmasıyla 2 basamak gerileyerek 10. sırada kendini buldu. 8 galibiyeti bulunan KSK ile küme düşme hattında bulunan Yalovaspor ile Merkezefendi arasına 4 galibiyet fark bulunuyor. Ligin bitimine 11 hafta kalırken, yeşil-kırmızılılar en azından 2 galibiyet daha alarak kümede kalmayı hemen hemen garantilemeyi hedefliyor. Öte yandan Karşıyaka formasıyla ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkan Austin Hollins, attığı 10 sayıyla beğenildi ve kalan haftalarda İzmir ekibinin hücum yükünü çekeceğini gösterdi.