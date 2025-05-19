Karşıyaka yarı finalde Play-Off’a veda etti

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Semih Kocaman, Batuhan Topçu

KARŞIYAKA: Hakan Canbazoğlu, Ferdi Burgaz, Onur Akbay, Abdulkadir Öksüz, İsmail Güner, Bedirhan Altunbaş (Yasin Ozan dk. 53), Kadir Bakırtaş, Erdal Öztürk (Sefa Küpeli dk. 31), Ali Sinan Gayla, Enes Nalbantoğlu (Bedran Ekin dk. 73), İshak Kurt

Yedekler: Hasan Sürmeli, Mustafa Durgun, Mert Yusuf Torlak, Kayra Elmalı, Mertcan Koç, Berat Şahin, Ercan Kulaç

Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım

MUŞSPOR: Enes Çetin, Efe Karaoğlu, Ahmet Tekin, İlker Günaslan, Ayetullah Korkmazer (Ahmet Sun dk. 49), Stanley Ohawuchi (Taha Ahmet Balsu dk. 27), Tuğkan Kamışoğlu, Halil Yılmaz, Emirhan Karagülle (Muhammet Fatih Yıldırım dk. 77), Yusuf Yıldırım, Akın Akman (Emirhan Kayalar dk. 76)

Yedekler: İlker Günay, Muhammet Fatih Yıldırım, Sarp Tenim, Metin Yüksel, Metin Emre Karaal, Adar Aygür, Yakup Alkan

Teknik Direktör: Fatih Çardak

GOLLER: Halil Yılmaz (dk. 12), Stanley Ohawuchi (dk. 23) (Muşspor), Onur Akbay (dk. 52) (Karşıyaka)

KIRMIZI KART: Taha Ahmet Balsu (dk. 47) (Muşspor)

SARI KARTLAR: Kadir Bakırtaş, Erdal Öztürk, Enes Nalbantoğlu, Onur Akbay, Ali Sinan Gayla, İsmail Güner (Karşıyaka), Ahmet Tekin, Emirhan Kayalar (Muşspor)

3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Play-Off grup finalinde Karşıyaka cezası nedeniyle taraftarından yoksun olduğu maçta Muş Spor'a evinde yenilerek elenmekten kurtulamadı: 2-1. Eşleşmede golsüz biten ilk maçın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki rövanşında konuk ekip 12'nci dakikada Halil ve 23'üncü dakikada Mali asıllı Türk vatandaşı futbolcusu Stanley Ohawuchi'nin golleriyle devreyi 2 farklı önde tamamladı. İkinci yarının başında 47'nci dakikada Muş, Talha Ahmet Balsu'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Hemen ardından 52'nci dakikada Onur'un golüyle umutlanan Kaf-Kaf'ın çabası maçı uzatmaya taşımaya yetmedi.

Karşıyaka taraftarlarının seyircisiz oynama cezası nedeniyle izleyemediği maçta konuk Muş Spor taraftarları 610 kişilik deplasman tribününü tıklım tıklım doldurdu. Deplasman tribününde merdiven boşlukları bile doldu. B protokol tribününde de çok sayıda Muş Sporlu yer aldı. Maçın son bölümünde Karşıyakalılar özellikle oyunu yavaşlatan Muş Spor kalecisi Enes Çetin'e tepki gösterdi. Protokol tribününde son bölümde Karşıyakalılar ile Muşlular arasında kavgalar çıktı. Yeşil-kırmızılılarda 75'inci dakikada sakatlanan Ali Sinan, oyuncu değiştirme hakkı dolduğu için karşılaşmayı seke seke tamamlamak zorunda kaldı. Üst üste 7'nci kez Play-Off'tan eli boş dönen Karşıyaka, 8'inci yıl da 3'üncü Lig'de kalmanın üzüntüsünü yaşadı.

8'inci dakikada Muş Spor gole yaklaştı. Karşıyaka defansının uzaklaştıramadığı topa ceza sahasına girerken Halil'in sert şutu yan direkten döndü.

12'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Etkili paslarla atağa kalkan konuk ekipte son olarak Stanley Ohawuchi, Halil'in önüne çıkardı, Halil gelişine vurup kaleci Hakan'ı avladı: 1-0.

23'üncü dakikada fark 2'ye çıktı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Stanley Ohawuchi karşı karşıya pozisyonda ağları havalandırdı: 2-0.

47'nci dakikada Muş Sporlu Taha Ahmet, Karşıyakalı İsmail'e ayak tabanıyla çok sert bir faul yapınca direkt kırmızı kart gördü.

52'nci dakikada Karşıyaka umutlandı. Sefa'nın soldan kullandığı kornere ön direkte defanstan ileri çıkan Onur kafayla ağlarla buluşturdu: 2-1.

Maç başka gol olmayınca bu skorla bitti.