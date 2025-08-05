KSK’de Mala’dan Furkan açıklaması

KARŞIYAKA Basketbol Takımı Genel Menajeri Nihat Mala, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Furkan Korkmaz dedikoduları hakkında konuşan Nihat Mala, "Furkan Korkmaz bize gelmek isterse tabii ki kapımız açık. Ama şu anda onunla alakalı bir gelişmemiz yok. Furkan'ı almak kolay bir iş değil, bunu zaman gösterecek, umarım birlikte oluruz" dedi. Mala, zor günler geçiren İzmir ekibini bu durumdan çıkarmak için büyük çaba sarf ettiklerini ifade ederken "Ciddi sponsorlarla görüşüyoruz, birkaç FIBA dosyasını kapattık" dedi. Yeni sezonda "Şampiyonluğa oynuyoruz" diyerek yola çıkamayacaklarını söyleyen Mala, "Dengeli bir bütçe ile popülist davranışlardan uzak durmak ve altyapıya yönelmek istiyoruz" dedi.