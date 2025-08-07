KSK’ye dev destek

İzmir'in 113 yıllık köklü kulübü Karşıyaka'da yüzler gülmeye başladı. Yeşil-kırmızılı kulübün maddi olarak en sancılı döneminde göreve gelen Aygün Cicibaş ve yönetim kuruluna camiadan destek çığ gibi büyüyor. Eski başkanlardan Azat Yeşil'in önderliğinde başlayan kulübe destek kampanyasında futbol takımı transferlerle iddialı bir konuma gelirken, yeşil-kırmızılı kulübe taraftar ve camia da destek vermek için harekete geçti. Yeni sezonda 3. Lig 4. Grup'ta yarışacak olan Karşıyaka'nın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayacağı futbol maçlarının kombine ve locaları satışa çıktı. Hedefini 2. Lig olarak belirleyen Karşıyaka'da camia ve taraftar da yönetime destek olmak için localara büyük ilgi gösterdi.

YÖNETİMDEN ÖZEL TEŞEKKÜR

Karşıyaka Divan Kurulu, 1912 Curva Grubu ve 1912 Karşıyaka Derneği yönetim kurulları adına 1'er loca aldı. Ayrıca eski divan başkanlarından Sadrettin İşçimenler, Karşıyakalı Koç Ailesi ve uzun yıllardır yeşil-kırmızılı kulübe önemli destek veren Ayhan Gültekin de loca alan isimler arasına girdi. Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu, localara ilgi gösterip kulübe destek olanlara teşekkür ederken bir paylaşım da kurulum aşamasında kulübün yanında olan kişilere geldi. Yönetim, tüm yükü çeken Azat Yeşil, Cenk Karace, Mustafa Karabağlı, Mustafa Taşova, Nazım Torbaoğlu, Yücel Yetik'e resmi kulüp sosyal medya hesaplarından özel olarak teşekkür etti.

YEŞİL-KIRMIZILILARDA 13. İMZA MERT RIZA

KARŞIYAKA transfer bombardımanını sürdürüyor. Kaf-Kaf, son olarak Denizlispor forması giyen Mert Rıza Pişirici'yi bünyesine katmayı başardı. Bir metre 93 santim boyundaki 20 yaşındaki stoper Mert Rıza Pişirici'yi renklerine bağladı. İki Ege kulübü arasındaki son pürüzlerin de giderilmesiyle resmen Karşıyaka'ya katıldı.