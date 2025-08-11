Kaf-Kaf Ensar’ı bitiriyor

NESINE 3. Lig 4. Grup'ta sezona Kartepe kampında hazırlanan Karşıyaka savunmaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Sezona iddialı bir giriş yapmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Kaf- Kaf'ın, Manisa FK'da forma giyen Ensar Akgün'le görüştüğü öğrenildi. Manisa temsilcisinin, İzmir ekibinden yaklaşık 3 milyon TL bonservis bedeli istediği ifade edilirken, transferin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

Kaleye tecrübeli isim Tunay Meral ve genç Bayram Kılıç'ı, sağ beke Harun Kaya'yı, defansa Alpay Eroğlu, Erol Zöngür ve Rıza Mert Pişirici'yi, orta sahaya Tolga Ünlü ve Mücahit Aslan'ı, sağ kanata Erhan Öztürk'ü, forvet arkasına Mehmet Güneş ve Onur İnan'ı, golcü olarak da Hamza Küçükköylü ve Ömer Faruk Sezgin'i transfer eden KSK, Ensar ile birlikte savunmada derinliği artıracak.

BASATEMÜR'ÜN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Yeşil-kırmızılıların görüştüğü 25 yaşındaki Ensar Akgün, Erenlerspor, Kalaycıspor, Tekirdağspor ve Somaspor'da görev yaptıktan sonra Manisa FK'nın yolunu tutmuştu. Ensar, o sezon Somaspor'da görev yapan ve şimdi Karşıyaka Teknik Direktörü olan Burhanettin Basatemür'ün isteğiyle kadroya katılmıştı.

GELENEK SÜRECEK

KARŞIYAKA yeni sezon öncesi yıllardır yapmadığı bir geleneği tekrar hayata geçirecek. Önceki yıllarda her sezon öncesi statta sezon açılışı yapıp taraftarını takımla buluşturan Kaf-Kaf, senelerdir unuttuğu geleneği bu yıl tekrarlayacak. Karşıyaka, 22 Ağustos Cuma akşamı Alsancak Stadı'nda sezon açılışı yapacak