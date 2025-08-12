KSK durmuyor

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon iki kez dağılan kadrosunu yeni sezon öncesi takviye etmeye başlayan Karşıyaka, 6'ncı dış transferini yaptı. Sponsor görüşmelerini çözmek için çaba sarf eden Karşıyaka, diğer yandan kadro yapılanmasına da başladı ve son olarak Ormanspor forması giyen 22 yaşında, 1.92 boyundaki guard Murat Meriç Kuntker'i kadrosuna kattı. Daha önce Aliağa Petkimspor ve Mersinspor ile Süper Lig deneyimi yaşayan Meriç, son sezon TBL'de 14 maçta 11.1 sayı, 2.0 ribaund, 2.1 asist ortalamaları tutturdu. Kaf-Kaf antrenörlük görevine Faruk Beşok'u getirdikten sonra şimdiye kadar dış transferde ABD'li forvet Mike Moore, guard Chris Chiozza, uzun forvet Samet Geyik, pivot Egemen Güven ve oyun kurucu Ege Özçelik'le anlaşmıştı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Bu sezon yeni kadrosundaki ilk yabancıları Mike Moore ve Chris Chiozza olan yeşil-kırmızılılar, bir yabancıyı daha kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Karşıyaka'nın bu doğrultuda Portekiz Ligi'nde forma giyen bir oyuncuyla anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Tekrar düşme korkusu yaşamak istemeyen İzmir'in köklü kulübünün, kadrosuna 3-4 takviye daha yaparak Avrupa'da yer almadığı sezonda yeniden Play-Off'u hedefleyeceği öğrenildi.