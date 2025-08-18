Basatemür transfer istiyor

3. Lig 4. Grup'ta sezon öncesi Kartepe kampını tamamlayan Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, yönetimden takviye istedi. Şimdiye kadar 14 transfer yapıp, Manisa FK'dan stoper Muhammet Ensar Akgün'ün imzasını bekleyen yeşil-kırmızılılarda Basatemür yönetime mesaj yolladı. Kulüp arayan Kadir Bakırtaş dahil geçen yıldan 17 futbolcunun gittiği belirten başarılı teknik adam, "Bu hafta içinde eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor. En az 3 transfer daha yapmalıyız. Kadromuza şimdiye kadar 1 stoper katıldı. Transferde 2 stoper, 1 kanat oyuncusu daha arıyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu.

"KAMP ÇOK VERİMLİ GEÇTİ"

BASATEMÜR, "Yeni bir kadromuz var. Kadromuzda geçen sezondan yalnız Ferdi kaldı. Yeni oluşturduğumuz takımın birlikte hareket etmeyi öğrenmesi açısından çok verimli bir kamp geçirdik. Son hazırlık maçında 2. Lig ekibi Muğla'yı yendik ama skordan ziyade oyun bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

YENİ SEZON AÇILIŞI 22 AĞUSTOS CUMA

KARŞIYAKA'NIN en güzel geleneklerinden biri olan sezon açılış töreni yeniden başlıyor. Futbol takımından basketbola, voleyboldan amatör branşlara; minik yaş gruplarından profesyonel takımlara kadar tüm Karşıyakalı sporcular, taraftarlarla omuz omuza yeni sezonu karşılamak için sahada olacak. 22 Ağustos Cuma günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı 20:00'de başlayacak organizasyonun biletleri Biletix'te satışa çıktı.