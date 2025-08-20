KSK’den ’Yaşar’ jesti

İzmir'in ve Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden Karşıyaka, yıllar sonra organize edeceği sezon açılışına hazırlanıyor. Yeşil-kırmızılı camiada cuma günkü programla ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürerken, kulübe büyük destek veren eski başkan Azat Yeşil de Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Seneler sonra kulübün sezon öncesi geleneğini tekrar hayata geçirerek, cuma günü sezon açılış töreni yapacak Kaf-Kaf bu organizasyonda camiaya 60 yıldan uzun süre destek veren efsane onursal başkan merhum Selçuk Yaşar'ı onurlandıracak.

'TÖRENİMİZDE ANACAĞIZ'

Yeni sezon öncesi özellikle futbol takımının kurulmasına büyük destek veren eski Başkan Azat Yeşil, sezon açılış törenine Selçuk Yaşar'ın adının verileceğini açıkladı. Yeşil, "Dünyada eşi benzeri görülmemiş şekilde 60 yıldır kulübümüzün yanında yer alan Selçuk Yaşar'ı açılış törenimizde anacağız. Selçuk Yaşar sezon açılışı adı altında organizasyonumuzu düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Bu sezon şampiyonluk hasretlerine son vermek istediklerini de ifade eden Yeşil, "Yapacağımız bu anlamlı açılışla birlikte kurduğumuz genç ve dinamik takımla, özlediğimiz başarılara ulaşmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.