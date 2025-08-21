Karşıyaka’da Ömer sancısı

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Karşıyaka'nın transferde Kütahyaspor'dan kadrosuna kattığı yıldız golcü Ömer Faruk Sezgin büyük suçlamayla karşı karşıya. 26 yaşındaki forvet, bahis oynadığı iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2023-2024 sezonunda 28 Nisan 2024'te oynanıp hiç şut atılmaması yüzünden şike tartışmalarının damga vurduğu Ankaraspor-Nazillispor maçını inceleyen Futbol Federasyonu Etik Kurulu, dosyayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na verdi. O maçta forma giyen neredeyse tüm futbolcular ve yöneticiler, PFDK'lık oldu. O dönem Ankaraspor'da oynayan yeni Karşıyakalı Ömer Faruk da muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynaması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi uyarınca PFDK'ya verildi.

HIDIR İMZAYI ATTI

Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Karşıyaka daha önce anlaşmaya vardığı Hıdır Aytekin'i kadrosuna kattı. futbol kariyerine Karaağaç Efsanespor altyapısında futbola başlayan Hıdır Aytekin daha sonra Akhisarspor, İskenderunspor ve Adanaspor formaları giydi. Geçtiğimiz sezon Adanaspor forması ile 1. Lig'de top koşturan, 12 maçta toplam 947 dakika süre aldı.