Karşıyaka’da seçim günü

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nün tekrarlanmak zorunda kalan olağan mali ile olağanüstü seçimli genel kurulu bugün yeniden toplanacak. Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'ndeki kongre saat 18.00'de başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda 26 Haziran'daki son kongrede yönetimin kayyuma kalmaması için göreve gelip başkanlığı yürüten Aygün Cicibaş, seçime tek aday olarak girecek. Cicibaş listesini divan kuruluna teslim ederken, kongrenin ardından imza yetkisi konusunda yine sıkıntı yaşanmaması için isimlerin tek tek kontrol edildiği öğrenildi. Karşıyaka kongrenin ardından acilen imza yetkisini alarak futbol takımının transfer yasağını açmayı hedefliyor.