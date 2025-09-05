KSK forvet avında

NESİNE 3. Lig'de mücadele edecek Karşıyaka'da transfer harekatı sürüyor. Yeşilkırmızılı ekibin ön bölgeye transfer yapmakta kararlı olduğu ve Orduspor'da oynayan Tugay Keleş, geçen sezon Altınordu'da kiralık olarak forma giyen Yakal Taylan ve şu an boşta olan Yakup Alkan ile ilgilendiği ifade edildi. Ön bölgeye transfer döneminde takviye yapan Kaf-Kaf'ın bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Ömer Faruk Sezgin'in 8 ay futboldan men cezası alması nedeniyle forvet mevkiinde boşluk oluşmuştu. Özellikle Yakal'ın Amed'de mutlu olmadığı öğrenilirken, genç oyuncunun İzmir'e dönmeyi çok istediği konuşuluyor.