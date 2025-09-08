KSK geri döndü

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta yıllardır süren şampiyonluk hasretine bu sene son vermek isteyen ve iddialı bir kadro kuran Karşıyaka, ilk hafta evinde geçtiğimiz sezondan kalan cezası nedeniyle seyircisinden yoksun çıktığı maçta Afyonspor'u konuk etti. Kaf- Kaf, tepeden tırnağa yenilediği kadrosuyla sezonun ilk maçında lige sıkıntılı hazırlanan rakibini zor da olsa mağlup etmeyi başardı. 11. dakikada Karşıyaka atağında Onur'un şutu kalecide kaldı. 20. dakikada Mehmet Güneş'in şutunu kaleci zorlukla çıkardı. 24'te Harun'un sağdan ortasında Kayra ceza sahası içinde vurdu, kaleci son anda üstüne gelen topu kornere attı.

İKİNCİ BÖLÜMDE GOLLER GELDİ

29'da Tolga'nın ara pasında Harun, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu kaleci uçarak kurtardı. 34'de Karşıyaka ceza sahası içinde yaşanan karambolde Afyonsporlu Cihan topu ağlara gönderdi: 0-1. 43'te Tolga'nın yaptığı ortada Arka direğe doğru seken topu iyi takip eden Onur, meşin yuvarlağı sol ayağına alıp düzgün bir vuruşla filelere yolladı: 1-1. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı. 53'te soldan içeri kat eden Ferdi'nin şutu direkten döndü. 55. dakikada Erhan'ın ortasında Ensar ceza sahası içinde kafayla golü attı: 2-1. Mücadelede başka gol olmadı ve Karşıyaka sezonun ilk maçında Afyonspor'u 2-1 mağlup etti.

GEÇEN SEZONDAN SADECE FERDİ 11'DE

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, geçen sezonki takımdan bir tek Ferdi Burgaz'a ilk 11'de yer verdi. Geçen sezon forma şansı bulmaya başlayan altyapı çıkışlı oyuncular Selim Demirci ve Berat Şahin yedek kulübesinde maça başladı. Karşıyaka taraftarının geçen sezondan kalan cezası nedeniyle tribünler boş kaldı.

AFYONSPORLULAR KYK YURDUNDA KALDI

ZOR şartlarda sezona başlayan, Ziraat Türkiye Kupası ilk tur maçına kadrosunu oluşturamadığı için çıkamayan ve hükmen elenen Afyonspor, Karşıyaka maçı öncesi İzmir'de Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kaldı. Ardından maç günü Karşıyaka Tesisleri'nde öğle yemeği yiyen Afyon ekibi, 4'ü profesyonel, kalanı amatör futbolculardan kurulu takımla Karşıyaka karşısına çıktı.

İLKLER HER ZAMAN ZOR OLUR

MİNİ YORUM/ İLKER ARIÖZ

GEÇEN sezonki takım bu sezon olsaydı, büyük ihtimal şampiyonluğun en büyük favorisi olurdu. Gruptaki rakipleri görünce, dün oynanan maçtaki yeni Karşıyaka'yı ve rakip Afyon'u izleyince insanın ilk aklına gelen düşünce bu oluyor. Şu anki Karşıyaka'nın gerçekten zamana ihtiyacı var. Sağ bek Harun ve ofansif orta saha Onur, yıldız adayı çıkarmakta uzman olan Burhanettin Basatemür'ün yeni keşifleri olacağa benziyor.

MAÇI KOPARAMADILAR

Rakip Afyon türlü zorluklara rağmen maça geldi. Amatör oyuncular ağırlıklı bir kadroyla sahadaydı. Ama ilk maçlar her zaman zordur. Taraftar da olmayınca kolay geçmesi beklenen maçı bir türlü koparamadı madı Kaf-Kaf. 2-1 öne geçse de son ana kadar bir 'acaba' dedirtti. Karşıyaka'nın ve Burhanettin hocanın sabra da ihtiyacı var. Ve geçen sezonki takımda yer alan Ali Sinan, İshak, Enes gibi en az 1 iş bitirici deneyimli oyuncuya...