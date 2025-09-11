KSK’den Furkan atağı

Nesine Üçüncü Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-kırmızılı yönetim, forvet hattı ve kanatlara takviye yapacak. Karşıyaka SK'nın yeni transferi deneyimli forvet Ömer Faruk Sezgin'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan almış olduğu 8 aylık men cezası nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Karışyaka'da forvet hattında Hamza ve Selahattin yer alıyor. Karşıyaka zorlu lig maratonu öncesi bu bölgeye bir takviye daha yapmak istiyor. İzmir ekibinin listesinde, Nesine İkinci Lig ekibi Fethiyespor'un kadrosunda yer alan Furkan Ceylan'ın olduğu öğrenildi.

78 MAÇTA 26 GOL ATTI

Karşıyaka'nın listesinde yer alan 2003 doğumlu forvet Furkan Ceylan futbola Ankaragücü altyapısında başladı. Genç forvet oyuncusu, Turgutluspor ve Fethiyespor kulüplerinde de forma giydi. Genç hücum oyuncusu Furkan Ceylan sahaya çıktığı 78 karşılaşmada 26 kez rakip fileleri havalandırdı. Karşıyaka'nın transfer listesinde yer alan Furkan Ceylan, 2021-2022 sezonunda 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Ankaragücü'nün kadrosunda yer alıyordu.

SAHA DEĞİŞTİ

KARŞIYAKA'NIN cumartesi günü Kütahyaspor'a konuk olacağı maçın yeri değişti. Ev sahibi ekibin geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle taraftarından yoksun olacağı karşılaşma Kütahya Dumlupınar Stadı'ndan tadilat gerekçesiyle Tavşanlı Ada Stadı'na alındı. Konuk Karşıyaka taraftarlarına 250 kişilik kontenjan ayrıldı. Karşıyaka'ya ayrılan biletlerin 3'üncü Lig için fahiş bir rakam olan 1000 TL'den satılacağı açıklandı.

YETKİ KRİZİ SÜRÜYOR

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde 26 Haziran'da yapılan olağaüstü genel kurulunda bir üyenin adli sicil kaydı olduğu için seçim tekrar yapılmıştı. Kaf-Kaf, 26 Ağustos yine seçim yapmış Aygün Cicibaş tekrar başkan seçilmişti. Ancak Karşıyaka Spor Kulübü'nde Aygün Cicibaş yönetimi yine imza yetkisini aldı. KSK'de Başkan Aygün Cicibaş'ta dahil toplam 15 kişilik yönetim listesi İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne yolladı. Ancak tüzük gereği başkan dahil toplam 14 kişilik listesinin verilmesi gerekiyormuş. Yönetim listesi tekrar revize edilerek tekrar Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne yollandı. Aygün Cicibaş yönetiminin kısa süre içinde imza yetkisini alması bekleniyor.