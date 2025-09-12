Fethiye Muhammed Gönülaçar’ı aldı

NESİNE 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 maçında yalnızca 1 puan toplayabilen Fethiyespor, transferin bitimine 1 gün kala tecrübeli orta saha Muhammed Gönülaçar'ı renklerine bağladı. Son olarak Elazığspor forması giyen Muhammed Gönülaçar ile sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fethiyesporumuz son olarak Elazığspor forması giyen tecrübeli futbolcu Muhammed Gönülaçar ile anlaşmaya varmıştır. Muhammed Gönülaçar, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin, Osman Kazımlar ve Fahri Kıvanç Yılmaz'ın katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Muhammed Gönülaçar'a kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz."