Karşıyaka Makedonya’da zirveye çıktı

Basketbol Süper Ligi'nde 10 transferle yenilediği kadrosuyla sezona başantrenör Faruk Beşok yönetiminde Makedonya kampında hazırlanan Karşıyaka, sezonu kupayla açarak gelecek adına umut verdi. Yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi, katıldığı Bobi Petkovski Turnuvası'nı kupayla tamamladı. Organizasyondaki ilk maçında KK Rabotnicki'yi 84-74 yenen Kaf-Kaf, Bora Pristina'yı da 78-59 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Karşıyaka'nın kupasını takım kaptanı Mert Celep alırken, basketbolcular ve teknik heyet büyük bir sevinç yaşadı.

EN DEĞERLİ CHIOZZA

Organizasyonun en değerli oyuncusu yeşil-kırmızılıların yeni yabancılarından Chris Chiozza seçildi. Karşıyaka'da finalde oynanan Bora Pristina maçında Charles Manning 16 sayı, Michael Moore 15 sayı, Justin Aston 13 sayıyla oynadı.