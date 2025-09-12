  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Karşıyaka Makedonya’da zirveye çıktı

Karşıyaka Basketbol Takımı yeni sezona kupayla başlangıç yaptı. Yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi, Makedonya'da düzenlenen Bobi Petkovski Turnuvası'nda KK Rabotnicki ve Bora Pristina'yı yenerek organizasyonu şampiyon olarak tamamladı.

HABER MERKEZİ

Basketbol Süper Ligi'nde 10 transferle yenilediği kadrosuyla sezona başantrenör Faruk Beşok yönetiminde Makedonya kampında hazırlanan Karşıyaka, sezonu kupayla açarak gelecek adına umut verdi. Yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi, katıldığı Bobi Petkovski Turnuvası'nı kupayla tamamladı. Organizasyondaki ilk maçında KK Rabotnicki'yi 84-74 yenen Kaf-Kaf, Bora Pristina'yı da 78-59 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Karşıyaka'nın kupasını takım kaptanı Mert Celep alırken, basketbolcular ve teknik heyet büyük bir sevinç yaşadı.

EN DEĞERLİ CHIOZZA

Organizasyonun en değerli oyuncusu yeşil-kırmızılıların yeni yabancılarından Chris Chiozza seçildi. Karşıyaka'da finalde oynanan Bora Pristina maçında Charles Manning 16 sayı, Michael Moore 15 sayı, Justin Aston 13 sayıyla oynadı.

