KSK’de Ömer Faruk yolcu

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup temsilcisi Karşıyaka'nın transferde Kütahyaspor'dan kadrosuna kattığı golcü futbolcu Ömer Faruk Sezgin'in bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı 8 aylık men cezasına yaptığı itiraz kabul edilmedi. Tahkim Kurulu, 26 yaşındaki golcünün cezasını onadı. Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği 19 Ağustos'tan itibaren cezalı sayılacak Ömer Faruk'un 8 aylık hak mahrumiyeti 3'üncü Lig'de normal sezonun bittiği tarih olan 19 Nisan'da sona erecek. Futbolcudan sezonun ikinci yarısında yararlanma umudu da biten Kaf-Kaf, Ömer Faruk'a verilen 900 bin TL peşinatı geri talep ederek yollarını ayıracak.

HÜCUMA TAKVİYE ARIYOR

KARŞIYAKA, Ömer Faruk'un cezasının onanmasıyla transfer döneminin bitimine 1 gün kala hücuma takviye arayışlarına hız verdi. Kaf-Kaf gündemine aldığı Fethiyesporlu Furkan Ceylan ve Gençlerbirliği'nden Gökhan Altıparmak'tan yüksek maliyetleri ve üst ligde forma giymek istedikleri için vazgeçerken, bugün transferin son anına kadar direkt oynayabilecek durumda en az iki takviye yapılması bekleniyor.