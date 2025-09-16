KSK’de hasret bitecek

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta yenileyip gençleştirdiği kadrosuyla sezona 2'de 2'yle zirvede başlayan Karşıyaka bu hafta aylar sonra taraftarına kavuşacak. Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda yarın saat 19.00'da Bursa Yıldırımspor'u, ligde de pazar günü önemli rakiplerinden Balıkesirspor'u ağırlayacak Karşıyaka yaklaşık 5 ay sonra taraftarıyla kucaklaşacak. Ligde taraftarının desteğiyle son iç saha maçına geçen yıl normal sezonun son haftasında 26 Nisan'da ezeli rakibi Bursaspor önünde çıkan Kaf-Kaf, maçtaki olaylar ve çirkin tezahürat yüzünden 2 maç ceza aldı. O maçta grup ikinciliğini garantileyip Play-Off'ta avantaj elde eden Karşıyaka, taraftar desteğinden yoksun çıkmak zorunda kaldığı Play-Off finallerinde Muşspor'a evinde elenmenin üzüntüsünü yaşadı. Play-Off mücadelesinde Muşsporlu taraftar kendi tribünlerini doldurup yeşilkırmızılılara evinde deplasmanı yaşattı.

İKİDE İKİ YAPMAYI BAŞARDI

PLAY-OFF'DAN elenerek üst üste 8'inci sezon 3'üncü Lig'de kalan Karşıyaka bu sezona da geçen yıldan sarkan cezası yüzünden ilk hafta boş tribünler önünde başladı. Taraftar desteğinden yoksun olmasına rağmen ilk hafta Afyonspor'u 2-1 yenmeyi başaran, ardından Kütahyaspor'u de deplasmanda aynı skorla geçen İzmir temsilcisinin hasreti bu hafta sona erecek.