KAF-KAF kayıp

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Karşıyaka evinde Bursa Yıldırımspor'a 1-0 yenilerek elendi. Ligde çıktığı 2 maçta da kayıp vermeyen yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi, bu sezon seyircisiyle buluştuğu ilk karşılaşmada taraftarlarını üzdü. Maçın 15. dakikasında Güneş'in sol çaprazdan şutunu kaleci çıkardı. 26. dakikada Karşıyaka'dan Yasin'in ceza sahasına girer girmez şutu kalecide kaldı.

İLK YARIDA ATAMAYANA ATTILAR

Karşılaşmanın 29. dakikasında konuk ekip Bursa Yıldırımspor golü buldu. Halil İbrahim'in ceza sahası dışından şutu kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1. 32'de Samet'in ceza yayı üstünden vuruşu üstten auta gitti. İlk yarı misafir takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 55'te Selim'in cepheden yaklaşık 25 metreden şutu yandan auta gitti. 90'ıncı dakikada sağ çaprazdan topla buluşan Mehmet Güneş'in sol ayağıyla şutu üstten auta gitti. Maç 0-1 sona erdi.

BASATEMÜR ROTASYONA GİTTİ

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Bursa Yıldırımspor'u konuk ettiği maçta 11'ini tamamen değiştirdi. Kupada rotasyona giden deneyimli hoca, geçen hafta sonu Kütahyaspor karşısında çıkardığı 11'den hiçbir oyuncuya dün kupada şans vermedi. Yönetimin kadın taraftarlara ücretsiz bilet uygulamasının ardından 7'den 70'e bir çok futbolsever Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na gelerek Kaf-Kaf'a büyük destek verdi. 2 maç-1 bilet uygulamasının da etkisiyle Karşıyaka taraftarı hafta içi olmasına rağmen tribünlerdeki yerini aldı.