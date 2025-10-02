KSK’nin gözü rekorda

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Lige 4’te 4 yaparak başlayan Karşıyaka, 25 yıl önceki kusursuz başlangıcını geliştirmek için bu hafta da galip gelmeyi planlıyor.

LEVENT ARIÖZ

NESİNE 3. Lig 4.Grup'ta Afyonspor, Kütahyaspor, Balıkesirspor ve son olarak Alanya 1221'i deviren Karşıyaka, şampiyonluk havasına şimdiden girdi. Burhanettin Basatemür'ün öğrencileri liderliği Uşakspor ile paylaşırken, hafta sonunda da kulüp tarihinin son yıllardaki en iyi başlangıç rekorunu kırmaya çalışacak. Yeşil-kırmızılılar, 1. Lig'de mücadele ettiği 1999- 2000 sezonunda 4 maçta 4 galibiyetle sezona başlamış, ancak 5. haftada Nazillispor ile 0-0 berabere kalmıştı. İzmir ekibi, cumartesi günü Eskişehir Anadolu'yu mağlup ettiği taktirde çeyrek sezonluk sezona iyi başlama rekorunu kırmış olacak. İzmir ekibi geçen sezon ilk 4 haftayı 10, 202324 sezonunun aynı dilimini 9, 2022-23'te ise ilk 4 maçı 7 puanla tamamlamıştı. Yeşilkırmızılılarda sezon başından beri sakatlığı bulunan Mücahit Aslan'ın da tedavi dönemini atlattığı ve forma verilmesi halinde hafta sonu sahaya çıkmaya hazır olduğu ifade edildi.

