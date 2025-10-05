KSK’den seri sonu

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, evinde konuk ettiği Eskişehir Anadolu SK ile 0-0 berabere kaldı. Bu karşılaşmaya kadar Afyon, Kütahya, Balıkesirspor ve Alanya 1221'i yenerek 4'te 4 yapan yeşil-kırmızılılar, alt sıralarda yer alan rakibine yenilerek fren yaptı. Mücadelenin 14. dakikasında sağ kanattan ceza sahası içine sarkan Yasin, pasını Mücahit'e verdi. Vuruşunu yapan oyuncu kaleciyi geçemedi. 18'de ceza sahası içine sarkan Burak, kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunu yapan oyuncu topu auta gönderdi. 38'de Erhan, sağdan kullandığı korner ile topu Yasin'e gönderdi, vuruşunu yapan oyuncu kaleciyi geçemedi. 45+2'de Mücahit, ceza yayı üzerinden vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

FIRSATLAR GOL OLMADI

55'te Alpay, ceza sahası içine sarktı, topla buluşan Yasin, sert ve isabetli bir şut kullandı ancak top auta gitti. 67'de Bedirhan, pasını Rıdvan'a verdi, vuruşunu yapan oyuncu topu üstten auta gönderdi. 70'te Mücahit, soldan topu penaltı noktasına ortaladı, Yasin iyi yükseldi ancak top az farkla auta gitti. 90+2'de Adem, ceza yayı dışından sert ve isabetli bir şut kullandı ancak top kalecinin kucağında kaldı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.