Karşıyaka’ya yan bakılmıyor

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta namağlup zirve yarışı veren Karşıyaka, deplasmanda karşı karşıya geldiği İzmir Çoruhlu'yu 4-0 mağlup etti. 5. dakikada Erhan'ın yerden kullandığı korner atışında ceza yayı üzerindeki Erol'un gelişine şutunda kaleci Semih üstüne gelen topu kornere gönderdi. 9. dakikada Tolga'nın soldan kullandığı kornerde Mücahit'in kafa vuruşu az farkla auta gitti. 17. dakikada Ferdi'nin soldan uzun taç atışında Tolga'nın kafayla sektirdiği top Yasin'de kaldı. Yasin'in defanstan sıyrılıp döner dönmez kaleye gönderdiği şut ağlara gitti: 0-1. 31. dakikada Tolga'nın topuk pasında savunmanın Harun'a yaptığı hareket sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. 32. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Ensar, penaltıyı gole çevirdi: 0-2. 43. dakikada Tolga'nın defans arkasına attığı uzun topta Erhan ceza sahası dışında öne çıkan kaleciyi görüp aşırtma vuruşla topu filelerle buluşturdu ve ilk yarının skorunu belirledi: 0-3. 54. dakikada soldan Mücahit'in derin pasında Yasin sol çaprazda rakibini çalımlayıp sol ayağıyla vurdu, top filelerle buluştu: 0-4.

ZİRVE YARIŞINI SÜRDÜRDÜ

80. dakikada ani gelişen Karşıyaka atağında Berat'ın ceza sahası dışından aşırtma vuruşu kalecide kaldı. 82. dakikada Erhan'ın sağdan kornerinde Hıdır iyi yükseldi ancak kafa vuruşu az farkla auta gitti. Karşıyaka bu sonuçla puanını 16'ya yükseltti ve zirve yarışını tam gaz sürdürdü.