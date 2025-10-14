Karşıyaka potada moral bozmuyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk maçta Aliağa Petkimspor'a farklı mağlup olduktan sonra geçen hafta evinde Merkezefendi Belediyesi Basket'i yenip ilk galibiyetini alan Karşıyaka deplasmanda güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'ya direnemedi. Haftaya Anadolu Efes'i konuk edecek Karşıyaka'da Antrenör Faruk Beşok, "Sonuç belki istediğimiz gibi olmasa da oyun anlamında her geçen gün üzerine koya koya ilerliyoruz. Özellikle fiziksel anlamda yavaş yavaş istediğimiz seviyeye gelmeye başladık. İlk yarıda çok iyi bir mücadele sergiledik. Elbette bu yoğun mücadele oyuncularımızı ikinci yarıda biraz yıprattı ve aynı ritmi sürdüremedik. Ancak oyun anlamında gösterdiğimiz performans gelecek maçlar için büyük umut veriyor" diye konuştu.