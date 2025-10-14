Zirve yarışı alev alev

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Ege ekipleri Karşıyaka ve Uşakspor fırtınası esiyor. Zirveye damga vuran iki ekip 6 haftayı 5 galibiyet ve 1 beraberlikle kapatırken, Uşakspor averajla lider konumda bulunuyor. evinde Bornova 1877'yi 1-0 geriden geldiği maçta 2-1 yenen lider Uşakspor, zirvedeki yerini korumayı başardı. Ligde 2'nci haftadan bu yana liderlik koltuğunda oturan kırmızı-siyahlılar, seyircisi önünde Altay ve Denizli İdmanyurdu'nu yendikten sonra Bornova ekibini de dize getirerek 3'te 3 yaptı. Oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Uşak temsilcisi tek puan kaybını önceki hafta Eskişehirspor deplasmanında yaşadı. Uşakspor, bu hafta Play- Off hattındaki rakiplerinden Söke 1970'e konuk olacak. İlk 4 maçta 4'te

4 yaptıktan sonra geçen hafta Eskişehir Anadolu'yla golsüz berabere kalan Karşıyaka, İzmir Çoruhlu FK'ya 4 golle patlayıp yarıştaki yerini korudu.

YASİN UZUNOĞLU YILDIZLAŞTI

Alsancak Stadı ve Bornova Stadı'nın zeminleri bakımda olduğu için mecburi olarak iki maçtır Atatür Stadı'nda sahaya çıkan, geçen hafta tökezlediği stada çabuk alışan yeşilkırmızılı ekipte Yasin Uzunoğlu, Ensar ve Erhan'ın golleri farkı getirdi. Sezon başında kadroya dahil olan yıldız golcü Ömer Faruk'un 8 ay men cezası almasıyla transferin son günü imza atan Yasin, 2 çok şık gol atarken, Erhan'ın ceza sahası tışından aşırtma golü de taraftarı mest etti. Karşıyaka'da Tolga da asistleriyle tecrübesini konuşturdu. Grupta haftaya yine Atatürk Stadı'nda düşme hattındaki Nazillispor'u konuk edecek Kaf-Kaf ardından 26 Ekim'deki Altay derbisinde Alsancak Stadı'na dönecek.