KSK’nin güveni tam

Kariyerinde Turgutluspor, Somaspor ve Menemen FK gibi takımlarda başarılı bir grafik yakalayan, amatörden ve alt liglerden keşfettiği birçok genç oyuncuyu da vitrine çıkaran Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, bu sezon dümenine geçtiği yeşil-kırmızılılarda çıtayı yine yükseltti. 8 yıldır 3.Lig'de kalan Karşıyaka'da göreve getirilen 52 yaşındaki Basatemür ilk haftalardan fark yarattı. GENÇLER YAKIN TAKİBE ALINDI

Ferdi hariç tepeden tırnağa yeni bir kadro kuran Burhanettin Basatemür, takımıyla sezona müthiş başladı. Tolga Ünlü, Tunay Meral, Erhan Öztürk, Ensar Akgün, Mücahit Aslan gibi tecrübeli futbolcuların yanına Yasin Uzunoğlu, Mehmet Güneş, Onur İnan gibi gençleri Kaf-Kaf'a kazandıran Basatemür yeşil-kırmızılıları 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle zirveye çıkardı.