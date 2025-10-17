Karşıyaka’da tesis hamlesi

Karşıyaka'da futbol takımının kurulması ve ödemelerin aksamadan yapılmasının baş mimarı olan eski başkan Azat Yeşil, kulübe altyapı tesisleri inşaatı için Mavişehir'de tahsis edilen ancak 2,5 yıldır adım atılmayan 100 dönümlük arazi için harekete geçti. Yeni bir proje çizdiren yeşil-kırmızılılar kazmayı vurmak için geri sayıma geçti. Hafta başında Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu'yla görüşme yapan Azat Yeşil, bakanlığa haftaya projelerini sunacaklarını dile getirdi. Eski başkan ve yöneticilerin desteğiyle takımları kurup yoluna sorunsuz devam eden KSK'de Azat Yeşil, "Gençleri yetiştirmek için tesisleşmeye ihtiyaç var. Mavişehir'deki arazi için projelendirme yaptık. Yetiştirici ve kulübe gelir getirici yeni tesise kavuşmamız gerekiyor" dedi.

SAHALAR, KORTLAR, KAMP BİNASI

Gençlik Spor Bakanlığı'yla temas halinde olduklarını, başkan Aygün Cicibaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla da görüştüğünü aktaran Yeşil, "Yeni tesiste 3 futbol, 1 basketbol, 1 voleybol sahası, 4 tenis kortu ve 8 padel kortu olacak. Altyapı oyuncularının konaklayacağı bina, sosyal alanlar ve uluslararası tenis turnuvaları için tribünlü büyük tenis kortu yapılacak. Hacıosmanoğlu sahalar için destek sözü verdi. Haftaya Gençlik Spor Bakanlığı'na projemizi sunacağız" ifadelerini kullandı.