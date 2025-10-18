3. Lig’de derbi günü

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Ege ekipleri bugün birbirinden zorlu müsabakalarda 3 puan arayacak. Bu hafta 2 Ege derbisine sahne olacak. Sezona çok iyi bir başlangıç yaparak Uşakspor ile birlikte zirve ortağı olan Karşıyaka, İzmir Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te Aydın temsilcisi Nazillispor'u konuk edecek. Kaf-Kaf üst üste ikinci galibiyetini alarak yeni bir seriye başlamak isterken, Nazilli ise ilk galibiyetini kovalayacak. Sezona tutuk başladıktan sonra aldığı flaş sonuçlarla Play-Off hattına giren Tire FK ise, 6 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamayan Altay'ı konuk edecek.

İKİ EKİP DE GURBETTE

TİRE Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'ndaki maç 19.00'da başlayacak. Gruptaki diğer Ege temsilcilerinden 4 puanla 12. sırada yer alan İzmir Çoruhlu, saat 15.00'te başlayacak karşılaşmada zorlu Kütahyaspor deplasmanında puan kovalayacak. İlk kez mücadele ettiği ligde 13 puanla 4. sırada yer alan Denizli İdmanyurdu Güreller ise 10 puanlı Eskişehirspor'a konuk olacak. Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak.