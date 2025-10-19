KSK üçlük attı

Lig 4. Grup'ta Karşıyaka, Ege derbisinde Nazillispor'u tek golle mağlup ederek maç fazlasıyla zirveye yükseldi: 1-0. 9. dakikada gelişen Nazillispor'un kullandığı kornerde Talha Erdoğan ortasını açtı, ön direkte Recep Metin'in kafa vuruşu yandan auta gitti. 32'de Mücahit Aslan'ın sol kanattan ortasında Yasin Uzunoğlu gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0. 36'da Yasin Uzunoğlu hava topunda rakibinden kaptığı topla birlikte ceza sahasına girip şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarıya gitti. 45'te Erol Zöngür, orta sahadan aldığı topla içeriye kat etti.

NAZİLLİSPOR 10 KİŞİ KALDI

İki rakibinden sıyrılıp sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncunun sert şutunda kaleci Mehmet Mert Pala üzerine gelen topu güçlükle çeldi. 56'da Nazillispor atağında Yusuf Mert Yıldırım'ın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti. 63'te Recep Metin'in sağ kanattan ortasında, Ömer Çetinbaş'ın kafa vuruşunda kaleci Muharrem Tunay gol izni vermedi. 73'te Talha Erdoğan'ın ortasında Emirhan Uzun kafayı vurdu, top üstten auta çıktı. 75'te Harun Kaya'nın son çizgiye inerek yaptığı ortada Yasin Uzunoğlu'nun volesi üstten dışarıya gitti. 90+2'de Emir Yıldız yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı. Müsabaka 1-0 sona erdi.