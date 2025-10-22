İzmir Karşıyaka'da 27 yıllık hayal gerçek oluyor

İLK STAT PROJESİ 1998'DE ÇİZİLDİ

Yalı'daki ilk stat projesini 1998 yılında merhum Karşıyaka Onursal Başkanı Selçuk Yaşar çizdirdi. Kulübün 2012 yılında tekrar gündeme getirdiği Karşıyaka İlçe Stadı'nın yerine yapılacak yeni stat için Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Ocak 2014 ve Nisan 2017'de iki kez ihale yaptı. Ancak proje kapsamında 2015 yılında yıkılıp temel çalışmaları yapılan Karşıyaka'nın İlçe Stadı arazisi 10 yıldır atıl kaldı.



MUHARREM KASAPOĞLU: BAKANIMIZ OSMAN AŞKIN BAK'A TEŞEKKÜR EDERİZ

Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İzmir'imiz marka kulüpleri, destan yazan sporcularıyla bir spor şehri. Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka stat alanının tahsisi ile ilgili bir talebi vardı. Gençlik ve Spor Bakanımızın katkıları ile bu süreç nihayete erdi. Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum. Bugüne gelene kadar nasıl el ele verdiysek bundan sonraki süreçte de desteğimiz ve iş birliğimiz aynı şekilde devam edecek.



TUGAY: ÇOK ÖNEMLİ BİR ENGELİ AŞTIK, MUTLUYUZ

AK Parti heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür eden İzmir BŞB Başkanı Cemil Tugay, "Karşıyaka Belediye Başkanlığım döneminde ilk adımlarını attığımız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum günden beri de ısrarla takip ettiğimiz Karşıyaka Stadı projesinin önündeki çok önemli bir engeli aşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Stadın yapım sürecini başlatmak için arazi tahsis işlemleri tamamlandı. Bundan sonra sıra Karşıyaka'yı ve İzmir'i gurur duyacağı yeni bir stadyuma kavuşturmakta" dedi.



YEŞİL: TESİSLEŞME SEFERBERLİĞİ BAŞLADI

Kulübün Mavişehir'de tahsis edilen 100 dönümlük alana yapmayı planladığı altyapı, kamp merkezi ve spor okulu tesisleri için Gençlik Spor Bakanlığı'yla görüşme yapan eski başkan Azat Yeşil, "Tesisleşme seferberliğine başladık. Tahsis için emeği geçen bakanlık yetkililerine teşekkür ediyoruz. Kısıtlı imkanlarla kulübümüzün stadı için bütçe ayıran belediyeye elimizden geldiği kadar destek olacağız" dedi.

