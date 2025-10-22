İzmir Karşıyaka'da 27 yıllık hayal gerçek oluyor

Karşıyaka Spor Kulübü'nün neredeyse 30 yıla yaklaşan stat hayali sonunda gerçek oluyor. İzmir'in 113 yıllık en eski spor kulübü olan yeşil-kırmızılıların, 2015 senesinde yıkılan Yalı'daki İlçe Stadı'nın yerine yapılacak yeni stat projesi için merkezi yönetimle yerel yönetim işbirliği yaptı. Yıllardır stadını bekleyen ve 3. Lig ekibi gelen olumlu haber üzerine bayram sevinci yaşadı. Stat arazisi Gençlik Spor Bakanlığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin talebi üzerine inşaat için belediyeye verildi.
ORTAK KULLANIM PROTOKOLÜ
Eski Gençlik Spor Bakanı ve İzmir AK Parti Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'yla birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı makamında ziyaret ederken, görüşmede İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin talebi doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeni Karşıyaka Stadyumu Yapım ve Ortak Kullanım Protokolü'ne son şekli verildi.
TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI
İzmir'de yıllardır çözüm bekleyen Karşıyaka Stadyumu için kritik adım atıldı. Karşıyakalı taraftarların uzun süredir beklediği proje için yeni protokol üzerinde uzlaşı sağlandı. Karşıyaka Kulübü yönetimi yayınladığı açıklama ile stat projesi ile ilgili yaşanan gelişmeyi tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, stat için ayrılan bütçeyle birlikte inşaat sürecini en kısa sürede başlatacağına inanıyoruz. Karşıyaka, artık kendi stadına kavuşma hayalini gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha yaklaşmıştır" denildi.
PROJEDE YOK YOK
Karşıyaka'nın yeni stadı için daha önce çizilen son proje girişindeki idari binalarla birlikte toplam 27 bin 725 metrekare alana oturuyor. Stat son projeye göre 7140 koltuklu, 6100 ayakta, 380 misafir, 1160 VIP, 300 protokol, 360 locada, 180 basın olmak üzere 15 bin 670 kişi kapasiteli. Stat projesinde kulüp binası, kulüp müzesi, cafe, ofisler, kulüp lokali, teras alanları, idari alanlar, fuayeler ve depolar bulunuyor.
İLK STAT PROJESİ 1998'DE ÇİZİLDİ
Yalı'daki ilk stat projesini 1998 yılında merhum Karşıyaka Onursal Başkanı Selçuk Yaşar çizdirdi. Kulübün 2012 yılında tekrar gündeme getirdiği Karşıyaka İlçe Stadı'nın yerine yapılacak yeni stat için Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Ocak 2014 ve Nisan 2017'de iki kez ihale yaptı. Ancak proje kapsamında 2015 yılında yıkılıp temel çalışmaları yapılan Karşıyaka'nın İlçe Stadı arazisi 10 yıldır atıl kaldı.
MUHARREM KASAPOĞLU: BAKANIMIZ OSMAN AŞKIN BAK'A TEŞEKKÜR EDERİZ
Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İzmir'imiz marka kulüpleri, destan yazan sporcularıyla bir spor şehri. Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka stat alanının tahsisi ile ilgili bir talebi vardı. Gençlik ve Spor Bakanımızın katkıları ile bu süreç nihayete erdi. Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum. Bugüne gelene kadar nasıl el ele verdiysek bundan sonraki süreçte de desteğimiz ve iş birliğimiz aynı şekilde devam edecek.
TUGAY: ÇOK ÖNEMLİ BİR ENGELİ AŞTIK, MUTLUYUZ
AK Parti heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür eden İzmir BŞB Başkanı Cemil Tugay, "Karşıyaka Belediye Başkanlığım döneminde ilk adımlarını attığımız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum günden beri de ısrarla takip ettiğimiz Karşıyaka Stadı projesinin önündeki çok önemli bir engeli aşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Stadın yapım sürecini başlatmak için arazi tahsis işlemleri tamamlandı. Bundan sonra sıra Karşıyaka'yı ve İzmir'i gurur duyacağı yeni bir stadyuma kavuşturmakta" dedi.
YEŞİL: TESİSLEŞME SEFERBERLİĞİ BAŞLADI
Kulübün Mavişehir'de tahsis edilen 100 dönümlük alana yapmayı planladığı altyapı, kamp merkezi ve spor okulu tesisleri için Gençlik Spor Bakanlığı'yla görüşme yapan eski başkan Azat Yeşil, "Tesisleşme seferberliğine başladık. Tahsis için emeği geçen bakanlık yetkililerine teşekkür ediyoruz. Kısıtlı imkanlarla kulübümüzün stadı için bütçe ayıran belediyeye elimizden geldiği kadar destek olacağız" dedi.