Ayvalık’ta gol sesi yok

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta Karşıyaka, Ege derbisinde deplasmanda Ayvalıkgücü Bld ile golsüz berabere kaldı: 0-0. 29'da Selim'in kornerinde Ensar'ın kafasında top üstten auta gitti. 42'de Polat şutunu çekti ve top auta gitti. 55'te Hamza kaleciyi geçemedi 62'de Hamit, Karşıyaka kalecisi Muharrem ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi çalımlayan oyuncu, Erol'un son andaki müdahalesiyle gol fırsatını değerlendiremedi. 84'te Alpay pasında Namık'ın şutunda top az farkla soldan auta gönderdi. 90+3'te Namık, Ayvalıkgücü savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle topu önünde buldu ancak kaleciyi geçemedi.

