Alperen tutulmuyor

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün oynadığı H. Rockets, konuk ettiği O.Magic'i normal süresi 102- 102 eşitlikle tamamlanarak uzatmaya giden müsabakada 117-113'lük skorla mağlup ederek, 9. galibiyetini elde etti. Houston'da Alperen Şengün, 45 dakika kaldığı parkede 30 sayı, 12 ribaund ve 8 asistle ön plana çıkarken, Kevin Durant 35 sayı ve Reed Sheppard da 16 sayıyla mücadele etti.

'KİMYAMIZ DAHA İYİYE GİDECEK'

Alperen Şengün, takım arkadaşı Kevin Durant ile "iyi bir kimya yakaladıklarını" belirtirken, "Birbirimize çok güveniyoruz. Bu takımın neler yapabileceğinin farkındayız. İlişkimiz zaten harika ama aramızdaki kimya daha da iyiye gidecek" diye konuştu. Bu arada Alperen, A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer almadı. Başarılı oyuncunun NBA'deki yoğun fikstür nedeniyle kadroya alınmadığı tahmin ediliyor.