Karşıyaka'da Aygün Cicibaş'tan acı reçete

İzmir'de 3 farklı A takım branşında camiasının desteğiyle liglerde mücadele etmeye çalışan kentin en köklü spor kulübü Karşıyaka'da başkan Aygün Cicibaş, Basketbol Süper Ligi'nin aralıksız 52 yıllık temsilcisi basket şubesinin birikmiş borçları nedeniyle isyan etti. Cicibaş, "Basketbol şubemiz için Yaşar Ailesi'nin kapısında yattım ama randevu bile alamadık. Basketboldaki borç yükünü kaldırmaya bizim gücümüz yetmiyor. Karşıyaka'nın en değerli şubelerinden biri ve markası tarihe gömülecek. Bu, sadece bir şubenin değil, Karşıyaka Spor Kulübü'nün sonu olabilir" dedi.
RANDEVU BİLE ALAMIYORUZ
Karşıyaka'da haziran ayında başkanlığa seçilen Aygün Cicibaş, "Göreve geldiğim gün tek bir derdim, 'Karşıyaka Spor Kulübü kayyuma kalmasın, kapısına kilit vurulmasın' hedefiydi. Ben ve benimle birlikte yola çıkan yönetim kurulu arkadaşlarım ailemizi, işimizi, hayatımızı ikinci plana atıp bu kulübün nefes alması için mücadele ettik. Kulübün günü kurtarması için anahtarlık, bileklik, defter, futbol kombinesi ve basketbol kombinesi sattık. Bir ilk olarak kredi kartı ile ödeme sistemi getirdik. En fazla alacağı olan eski başkanlardan İlker Ergüllü ile karşılıklı anlayış içerisinde yapılan sponsorluk anlaşması yaptık. İlker Ergüllü alacaklarını sildi. Kendisine minnettarım. Ayrıca İlker başkan voleybola sponsor oldu, basketbola da maddi destek verdi. Cari borçların büyük kısmını temizledik. Gücümüz yettiğince, 4-5 senedir muhatap bulamayan alacaklılarla anlaşarak borçları kapattık. Tüm bunlar çok kıymetli ancak koskoca Karşıyaka Spor Kulübü için maalesef yeterli değil" dedi.
FUTBOL ŞUBESİNE ALKIŞ
"Futbol şubemiz harika gidiyor" diyen Cicibaş, "Şampiyonluk hedefiyle eski başkanlar Azat Yeşil ve Cenk Karace, eski yöneticiler Mustafa Taşova, Mustafa Karabağlı, Yücel Yetik'in desteğiyle kurulan futbol takımı hepimizi gururlandırıyor. Büyüklerimiz bu takıma verdikleri katkıların hepsini bağış yoluyla yaptı. Kulübümüzün üzerine 1 TL bile alacak yazılmadı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim, nazar değmesin. Basketbol takımı sahaya çıkamayacak durumdaydı, çıkardık. Takım kurulamıyordu, kurduk. Ama öyle bir noktaya geldik ki tam 1 milyon 200 bin Dolar tutarında bir FIBA dosyasıyla karşı karşıyayız. Her gün yeni bir ceza ile karşılaştık. Yaptığımız girişimler sonrası ödeme planları oluşturuldu ve taksitler ödeniyor. Biz Karşıyaka'nın üzerine yeni bir yük bindirmedik ve bizden sonrasına borç bırakmayacağız" şeklinde konuştu.
ARTIK SONA GELİNDİ
Yurt dışında FIBA konusunda uzman bir avukatla anlaştıklarını, girişimlerle süreci uzattıklarını ancak artık sona gelindiğini belirten Aygün Cicibaş, "Acil destek gelmezse ne biz ne de başkası bu yükün altından kalkabilir. Bu sadece basketbol şubesinin değil, Karşıyaka Spor Kulübü'nün geleceğinin yok olması anlamına gelir. Temiz bir Karşıyaka için destek şart. Biz temizleyebileceğimiz kadar temizledik. Bugün bu yükü üstlenecek kişi, yarın tertemiz bir Karşıyaka'nın başında olacaktır" dedi.
YAKINDA YÖNETİCİ BULAMAYACAĞIZ
Aygün Cicibaş sözlerini şöyle noktaladı: "Karşıyaka'yı sosyal medyadan yönetmeye çalışanların artık biraz öğrenmesi, bilgi alması gerekiyor. Yakında çalışacak yönetici ve iş arkadaşı bile bulamaz hale geleceğiz. Bu kulüp kimsenin egosuna, popülizmine kurban edilemez. Biz buradayız, mücadele ettik ve etmeye de devam ederiz. Bu, sadece bir şubenin değil, Karşıyaka Spor Kulübü'nün sonu olabilir."