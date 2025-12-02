Haberler Karşıyaka Karşıyaka'da Aygün Cicibaş'tan acı reçete Karşıyaka'da Aygün Cicibaş'tan acı reçete Yeşil-kırmızılıların başkanı Aygün Cicibaş, kulüpte son yaşananlar hakkında önemli mesajlar verdi. Cicibaş, Basketbol Süper Ligi’nin aralıksız 52 yıllık temsilcisi basket şubesinin birikmiş borçları nedeniyle isyan etti. Cicibaş, “Karşıyaka’nın en değerli şubelerinden biri tarihe gömülecek. Bu, sadece bir şubenin değil, kulübün sonu olabilir” diye konuştu. HABER MERKEZİ









İzmir'de 3 farklı A takım branşında camiasının desteğiyle liglerde mücadele etmeye çalışan kentin en köklü spor kulübü Karşıyaka'da başkan Aygün Cicibaş, Basketbol Süper Ligi'nin aralıksız 52 yıllık temsilcisi basket şubesinin birikmiş borçları nedeniyle isyan etti. Cicibaş, "Basketbol şubemiz için Yaşar Ailesi'nin kapısında yattım ama randevu bile alamadık. Basketboldaki borç yükünü kaldırmaya bizim gücümüz yetmiyor. Karşıyaka'nın en değerli şubelerinden biri ve markası tarihe gömülecek. Bu, sadece bir şubenin değil, Karşıyaka Spor Kulübü'nün sonu olabilir" dedi.

RANDEVU BİLE ALAMIYORUZ

Karşıyaka'da haziran ayında başkanlığa seçilen Aygün Cicibaş, "Göreve geldiğim gün tek bir derdim, 'Karşıyaka Spor Kulübü kayyuma kalmasın, kapısına kilit vurulmasın' hedefiydi. Ben ve benimle birlikte yola çıkan yönetim kurulu arkadaşlarım ailemizi, işimizi, hayatımızı ikinci plana atıp bu kulübün nefes alması için mücadele ettik. Kulübün günü kurtarması için anahtarlık, bileklik, defter, futbol kombinesi ve basketbol kombinesi sattık. Bir ilk olarak kredi kartı ile ödeme sistemi getirdik. En fazla alacağı olan eski başkanlardan İlker Ergüllü ile karşılıklı anlayış içerisinde yapılan sponsorluk anlaşması yaptık. İlker Ergüllü alacaklarını sildi. Kendisine minnettarım. Ayrıca İlker başkan voleybola sponsor oldu, basketbola da maddi destek verdi. Cari borçların büyük kısmını temizledik. Gücümüz yettiğince, 4-5 senedir muhatap bulamayan alacaklılarla anlaşarak borçları kapattık. Tüm bunlar çok kıymetli ancak koskoca Karşıyaka Spor Kulübü için maalesef yeterli değil" dedi.