Yenilmez armada

Karşıyaka, dört gruptan oluşan TFF 3. Lig'de Sebat Gençlik ile birlikte yenilgi yüzü görmeyen iki takımdan biri olarak dikkat çekiyor. Karşıyaka, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden yeşil-kırmızılılar, 11 haftada topladığı 27 puanla lider Belediye Kütahyaspor'un sadece 1 puan gerisinde yer alarak zirve yarışını sürdürüyor.

Burhanettin Basatemür yönetimindeki takım, şu ana kadar hiç mağlubiyet almadı. Yeşil-kırmızılılar, dört gruptan oluşan TFF 3. Lig'de yenilgi yüzü görmeyen iki takımdan da biri. Karşıyaka ile bu istatistiği paylaşan diğer ekip ise 3. Lig 3. Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Sebat Gençlik oldu. Öte yandan Türk futbolunun iki tarihi kulübü Eskişehirspor ve Karşıyaka'yı 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü karşı karşıya getirecek maç öncesi taraflardan birbirlerine bilet jesti geldi. Daha önce yıllarca oynadıkları maçlar olaylı geçen, son olarak 2022-2023 sezonunda yine 3'üncü Lig'de rakip olarak hem sahada hem tribünde centilmenlik sergileyip buzları eriten iki takımdan Eskişehirspor, ev sahibi olacağı maç öncesi Karşıyaka taraftarları için biletleri 35.5 TL'ye indirdi. Karşıyaka da bu jeste ikinci yarıda oynanacak rövanşın biletlerini Eskişehir taraftarları için kentin plaka numarasına ithafen 26 TL yaparak yanıt verdi.