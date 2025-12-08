Kaf-Kaf potada direnemedi

Basketbol Süper Ligi'nde evinde namağlup Beşiktaş'a direnemeyen Karşıyaka başa baş bir oyun sergiledi. 85-73 mağlup olan Karşıyaka üst üste 8'inci yenilgisini alarak 10 haftada 1 galibiyetle düşme hattında son sırada kaldı.

"MAÇ BOYUNCA İYİ MÜCADELE ETTİK"

52 yıldır aralıksız yer aldığı ligde ilk kez bu kadar yakından küme düşme korkusu yaşayan Karşıyaka haftaya kendisi gibi tek galibiyeti olan rakibi Büyükçekmece deplasmanında hayati öneme sahip maça çıkacak. Karşıyaka'da antrenör Candost Volkan maç sonrası, "Çok formda ve lig lideri olan rakibimize karşı, ikinci çeyreğin son 5 dakikasındaki kırılma haricinde maç boyunca iyi mücadele ettik. İyi savunma yaptığımız dönemlerde rakibimize verdiğimiz 14 hücum ribaundu nedeniyle gelen ikinci şans sayıları, maçta geri dönmemize engel oldu. Her hafta üzerine koyarak devam eden mücadelemizi, gelecek haftadan itibaren galibiyete çevirmeye başlayacağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Kaf-Kaf'ta geçen hafta kadroya katılan yeni transfer guard Moody ilk maçında 19 sayıyla en skorer isim oldu. Yeşil-kırmızılı ekip Moody'nin imzasının ardından FIBA'dan transfer yasağı almıştı.